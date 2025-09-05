موسكو: قنوات الاتصال مع واشنطن مستمرة لإنهاء النزاع مع كييف

وأشار بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يبقى احتمالاً قائماً في المستقبل القريب، في حال توافرت الظروف السياسية والدبلوماسية اللازمة لدفع الحوار إلى الأمام.
