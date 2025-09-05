الجمعة 2025-09-05 05:21 م
 

موسكو: قنوات الاتصال مع واشنطن مستمرة لإنهاء النزاع مع كييف

أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن ما تزال مستمرة لإنهاء النزاع العسكري مع أوكرانيا، موضحا أن جميع مسارات العلاقات الثنائية لم تُفعّل بعد بشكل كامل، في ظل تعقيدات المشهد الدولي وتباين المواقف بين البلدين.

وأشار بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يبقى احتمالاً قائماً في المستقبل القريب، في حال توافرت الظروف السياسية والدبلوماسية اللازمة لدفع الحوار إلى الأمام.


بترا

 
 








