التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي

- University Teknologi Brunei - University Islam Sultan Sharif Ali
- Politeknik Brunei - University Brunei Darussalam
وتشمل المنحة الدراسية بحسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يلي :
(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل كتب، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة الاقتصادية).
شروط التقدم لهذه المنح :
- ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2025
- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).
- ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2025
- تبدأ الدراسة في شهر آب/ 2025.
وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx للاطلاع على كافة التفاصيل وتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
ملاحظات هامة:
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
* لا يطلب من المتقدم مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لختم او توقيع نموذج تقديم الطلب.
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