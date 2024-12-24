 
الثلاثاء 2024-12-24 09:02 ص
 

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 24-12-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية للعام الجامعي 2025-2026 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في كافة البرامج الدراسية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:اضافة اعلان


-  University Teknologi Brunei  - University Islam Sultan Sharif Ali 
-  Politeknik Brunei   - University Brunei Darussalam

وتشمل المنحة الدراسية بحسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يلي :

(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل كتب، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة الاقتصادية).

شروط التقدم لهذه المنح : 

- ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2025
- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS   عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).
- ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2025 
- تبدأ الدراسة في شهر آب/ 2025.
وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx للاطلاع على كافة التفاصيل وتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
ملاحظات هامة:

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
* لا يطلب من المتقدم مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لختم او توقيع نموذج تقديم الطلب.
 
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