الإثنين 2025-08-11 07:39 م
 

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2025-2026
 
الإثنين، 11-08-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-8-2025 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبّق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة.اضافة اعلان


وللتعرّف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات متعلقة بتقديم الطلبات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.
 
 
