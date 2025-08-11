التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2025-2026

وللتعرّف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات متعلقة بتقديم الطلبات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"
-
"العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة
-
مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن
-
خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن
-
ورشة عمل في المفرق حول إدارة النفايات الصلبة
-
نقابة الصحفيين تثمن تعميم الحكومة حول تنظيم التغطية الإعلامية
-
وزارة الشباب تعقد جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في معان
-
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون