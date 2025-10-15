الأربعاء 2025-10-15 05:41 م
 

مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان

الأربعاء، 15-10-2025 05:33 م
الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانك جيليه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الشرطي والأمني بين الأردن وفرنسا، وتطوير آفاق الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، حرص مديرية الأمن العام على ترسيخ التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الشرطية والأمنية في الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي فرانك جيليه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام، وبما تتمتع به من احترافية عالية وقدرات متميزة في مختلف ميادين العمل الشرطي، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع مديرية الأمن العام، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم في البلدين الصديقين.
 
 
