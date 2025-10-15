مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان

وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، حرص مديرية الأمن العام على ترسيخ التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الشرطية والأمنية في الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي فرانك جيليه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام، وبما تتمتع به من احترافية عالية وقدرات متميزة في مختلف ميادين العمل الشرطي، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع مديرية الأمن العام، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم في البلدين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني
-
افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة
-
وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
-
المستقلة للانتخاب تعلن عن عقد أولى اختبارات منصة "جاهز" للتدريب الانتخابي
-
المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
-
الخلايلة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
-
مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية