‏التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

الوكيل الإخباري- ‏رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، الفعالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، بالتعاون مع جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، بحضور أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث أُستهلت الفعالية بكلمة متلفزة لسمو الأميرة منى الحسين المعظمة، تناولت سموها الجهود المبذولة وأهمية التوعية في مجال العناية بمرضى الزهايمر. اضافة اعلان



‏واكدّت بني مصطفى في كلمتها، الجهود التي تبذلها سمو الأميرة منى الحسين المعظمة، في التوعية بمرض الزهايمر، ورسالتها الإنسانية في التعريف به وسبل الوقاية منه، ومساعدة المرضى وأسرهم في التعامل الأمثل معهم، بالإضافة إلى مواجهة الوصم الإجتماعي والتحديات الذي يعاني منه مرضى الزهايمر.

‏وأشارت إلى أن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر من كل عام؛ يعكس إلتزامها بدورها تجاه هذه الفئة العزيزة، إذ يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها تجاه من يعانون منه ضمن فئة كبار السن التي تتلقى الخدمات من دور رعاية المسنين التطوعية والخاصة التي تشرف عليها الوزارة، ويأتي إضاءة مبنى الوزارة باللون البنفسجي كدلالة رمزية لاهتمام الوزارة بفئة مرضى الزهايمر.



