‏التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

واكدّت بني مصطفى في كلمتها، الجهود التي تبذلها سمو الأميرة منى الحسين المعظمة، في التوعية بمرض الزهايمر، ورسالتها الإنسانية في التعريف به وسبل الوقاية منه، ومساعدة المرضى وأسرهم في التعامل الأمثل معهم، بالإضافة إلى مواجهة الوصم الإجتماعي والتحديات الذي يعاني منه مرضى الزهايمر.
وأشارت إلى أن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر من كل عام؛ يعكس إلتزامها بدورها تجاه هذه الفئة العزيزة، إذ يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها تجاه من يعانون منه ضمن فئة كبار السن التي تتلقى الخدمات من دور رعاية المسنين التطوعية والخاصة التي تشرف عليها الوزارة، ويأتي إضاءة مبنى الوزارة باللون البنفسجي كدلالة رمزية لاهتمام الوزارة بفئة مرضى الزهايمر.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر
-
مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات
-
الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
العيسوي: النهج الهاشمي صمام أمان لمسيرة الوطن ووحدته
-
الجيش يعلن عن منح دراسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية
-
يحدث في الأردن: نقل طلاب صف ثالث إلى مدرسة ثانوية بعد شهر من بدء العام الدراسي!
-
البيئة: مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس