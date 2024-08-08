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التنمية الاجتماعية: نجاح 12 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية




 

الخميس، 08-08-2024 09:23 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس، نجاح 12 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية التابعة للوزارة، من بينهم فتاة كفيفة، في امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".

وهنّأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من منتفعي دور الرعاية، معربةً عن مشاركتها وجميع موظفي وموظفات الوزارة لفرحتهم في النجاح، عقب جهود حثيثة بذلوها من المثابرة والاجتهاد تكلّلت بنجاحهم؛ الذي تفخر الوزارة بتحقيقهم له، مقدرة في ذات الوقت الجهود المبذولة من كوادر العاملين في دور الرعاية في مساعدتهم وتذليل التحديات أمامهم للوصول إلى هذه النتائج الطيبة.

وأضافت بني مصطفى أنّ الوزارة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تبذل كافة الجهود لدعم المنتفعين من دور الرعاية والاخذ بأيدهم نحو مستقبل مشرق، من خلال حثهم على مواصلة مسيرة التعليم والاندماج في المجتمع.
gnews

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