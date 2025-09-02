"التنمية": تسليم مساكن جديدة لأسر محتاجة في غور المزرعة ضمن مبادرة تطوعية

الوكيل الإخباري- سلمت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، عددا من المساكن للأسر الفقيرة في قضاء غور المزرعة التابع لمحافظة الكرك ضمن مشروع "سكن النور" الذي جاء بمبادرة من جمعية مجددون للعمل الخيري والتنمية، وفريق مبادرة "ذكرى" التطوعي.

وقالت بني مصطفى إن مشروع "سكن النور" هو مبادرة وطنية تطوعية خيرية تهدف تقديم خدمة المسكن الآمن الصحي لعدد من الأسر المحتاجة، وأن هذه المبادرة تُظهر كيف يمكن أن يكون قطاع الجمعيات والمبادرات شريكا أساسيا ومساعدا حقيقيا لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمواطنين، والتنوع بها.



وأشارت إلى أن مبادرة إنشاء مساكن لأسر فقيرة وتجهيزها بجميع مستلزماتها من قبل جمعية مجددون من خلال اختيار الأسر المستفيدة جاء بناء على الأسس ومعايير محددة بالتوافق مع الوزارة.



وأكدت بني مصطفى أهمية العمل التطوعي، وضرورة تعزيز وجوده بين أبناء المجتمع الأردني كجزء من ثقافتهم المنبثقة عن قيمهم الدينية والوطنية والأخلاقية، مشيدة بجمعية مجددون وفريق مبادرة "ذكرى" والمتطوعين من الشباب والشابات الذين ساهموا في إنجاز المشروع وإدخال الفرحة للأسر المستفيدة.



وتحدثت عن فكرة إطلاق البنك التطوعي الوطني الذي يعزز عمل المبادرات التطوعية ويحفز المجتمع على الثقافة التطوعية، إضافة إلى أنه سيتم مأسسة هذه المبادرات للتشجيع عليها.



من جانبه، استعرض مؤسس جمعية مجددون للعمل الخيري والتنمية رامي أبو السمن، ورئيس الجمعية مؤيد السيفي، تاريخ الجمعية التي تأسست عام 2009، وما حققته من إنجازات ومشاريع ومبادرات شارك فيها آلاف المتطوعين على مدار سنوات، كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع، وكان آخرها مشروع "سكن النور" الذي أطلق عليه هذا الاسم تخليدا للراحلة "نور الدراويش" رئيسة فريق المتطوعين في محافظة العقبة.



بدوره، أشار مؤسس مبادرة "ذكرى" ربيع الزريقات، إلى أهمية وجود العمل التطوعي في حياة الأردنيين، والذي يسهم في خدمة المجتمع ويعزز الانتماء للوطن ومحبته.