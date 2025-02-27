التنمية : توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة

وأكد أنه تم إصدار تعميم على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي المساعدات من المنتفعين، واحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشر الصور على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الموافقة على جمع التبرعات تصدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ويحظر على أي جهة لم تحصل على موافقة لجمع التبرعات على أن يتم جمعها من دور العبادة .
وأشار إلى وجود وحدتين رئيسيتين لمكافحة التسول، الأولى في العاصمة والثانية في محافظة اربد بالإضافة إلى 41 حملة تسول تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مبيناً أنه وخلال شهر رمضان صدرت تعليمات بتكثيف هذه الحملات قبل و بعد الإفطار لضبط المتسولين بالتنسيق مع مديرية الأمن العام .
وقال بأنه تم توزيع قسائم شرائية مدفوعة مسبقاً بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة من خلال 108 مناطق في المملكة .
وبين أن برامج المساعدات خلال شهر رمضان المبارك سيستهدف 75 ألف أسرة بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات داخل المراكز الإيوائية التي تعنى بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وطالبين الحماية والرعاية والمسنين تشمل إقامة موائد الإفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد والتي تشمل ما يقارب 1373 منتفع .
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