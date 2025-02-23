“التنمية والتشغيل”: تمويل 1599 مشروعا بقيمة 21.1 مليون دينار

الوكيل الإخباري- قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، إن عدد المشاريع الممولة من الصندوق في جميع محافظات المملكة خلال العام الماضي بلغت 1599 مشروعا، مقارنة بـ 1422 مشروعا في عام 2023، بارتفاع نسبته 12 بالمئة.

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وأضاف وريكات اليوم الأحد، أن حجم تمويل المشاريع من الصندوق في العام الماضي وصل إلى 21.1 مليون دينار، مقابل 16.1 مليون دينار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 31 بالمئة.



وأشار إلى أن هذه المشاريع الممولة من الصندوق وفرت 3245 فرصة تشغيل خلال العام الماضي، مقارنة مع 2524 فرصة في 2023، بارتفاع نسبته 29 بالمئة.



وبين أن نسبة مشاريع الإناث الممولة من الصندوق خلال العام الماضي نمت لتصل إلى 44 بالمئة، مقابل 39 بالمئة في 2023.



أما بالنسبة للقطاعات، أوضح أن القطاع التجاري استحوذ على الحصة الكبرى بما نسبته 49.7 بالمئة من عدد المشاريع الممولة من الصندوق خلال العام الماضي، تلاها القطاع التعليمي بنسبة 21.3 بالمئة، والخدمات بنسبة 15.9 بالمئة، والقطاع السياحي 5 بالمئة، والحرفي بنسبة 4.1 بالمئة، والقطاع الصناعي 4 بالمئة.