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التهتموني تلتقي ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية وتستمع لمطالبهم

جانب من لقاء وزيرة النقل وسام التهتموني بالعاملين في قطاع السفريات الخارجية
جانب من لقاء وزيرة النقل بالعاملين في قطاع السفريات الخارجية
الإثنين، 23-09-2024 03:10 م
الوكيل الإخباري- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات.اضافة اعلان


واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل، إلى مطالب الممثلين عن القطاع ومقترحاتهم التي يتعلق بعضها بتنظيم آلية عملهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالرجوع الى هيئة تنظيم النقل البري.

وأكدت التهتموني بذل كل الجهود الممكنة لحل أي مشكلة قد تواجه قطاع السفريات الخارجية، مشيرة إلى أهمية دعم المشغلين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع.

وقالت ان الوزارة تسعى باستمرار إلى تقديم الدعم والحلول المناسبة لكل قطاعات النقل، بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز النقل عموما، مشددة على أن الاستجابة لمطالب القطاعات المختلفة تمثل أولوية في خطط الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري.
 
gnews

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