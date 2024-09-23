التهتموني تلتقي ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية وتستمع لمطالبهم

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل، إلى مطالب الممثلين عن القطاع ومقترحاتهم التي يتعلق بعضها بتنظيم آلية عملهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالرجوع الى هيئة تنظيم النقل البري.
وأكدت التهتموني بذل كل الجهود الممكنة لحل أي مشكلة قد تواجه قطاع السفريات الخارجية، مشيرة إلى أهمية دعم المشغلين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع.
وقالت ان الوزارة تسعى باستمرار إلى تقديم الدعم والحلول المناسبة لكل قطاعات النقل، بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز النقل عموما، مشددة على أن الاستجابة لمطالب القطاعات المختلفة تمثل أولوية في خطط الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري.
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