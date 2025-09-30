التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول استقبال الأردن أبناء شهداء الجزائر عام 1964

وأوضح المركز أن الوثيقة تُبرز النهج العروبي للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، الذي أولى قضايا الأمة العربية عناية خاصة، وحرص على مساندة الأشقاء في نضالهم الوطني.
وتعكس الوثيقة الدور الأردني في احتضان أبناء الشهداء الجزائريين، وتقديم الدعم للأشقاء العرب في مختلف المحطات التاريخية.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى طالبا بالصف الثاني
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء
-
بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة
-
الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون ثقتهم بترامب لوقف الحرب في غزة
-
القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
وزير العمل يبحث مع مدير "الإيدسمو" التعاون المشترك