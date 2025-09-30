التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول استقبال الأردن أبناء شهداء الجزائر عام 1964

09:05 ص

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وثيقة تاريخية تعود إلى 30 أيلول 1964، تُظهر الصفحة الرئيسية من جريدة "الأردن"، التي تناولت خبر استقبال المملكة الأردنية الهاشمية أبناءَ شهداء الجزائر، تحت عنوان: "عطف ملكي سامٍ على أبناء الشهداء الجزائريين".





وأوضح المركز أن الوثيقة تُبرز النهج العروبي للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، الذي أولى قضايا الأمة العربية عناية خاصة، وحرص على مساندة الأشقاء في نضالهم الوطني.



وتعكس الوثيقة الدور الأردني في احتضان أبناء الشهداء الجزائريين، وتقديم الدعم للأشقاء العرب في مختلف المحطات التاريخية.