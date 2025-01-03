الجامعة الأردنية: المديونية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار

وأضاف أن المديونية المتبقية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار.
ولفت إلى أن الجامعات الأردنية تعاني بشكل عام من "الضغوط المالية"، مشيرا إلى أن هنالك ضرورة لتحديث بعض الأبنية في الجامعة.
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