الجامعة الأردنية: المديونية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، الجمعة، إن الجامعة حققت وفرا ماليا بقيمة 6 ملايين دينار وتم سداد قرابة 3 ملايين من المديونية.

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وأضاف أن المديونية المتبقية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار.