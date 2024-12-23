الجامعة الأردنية تنظم معرض التراث الدولي

وأكد نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، خلال افتتاح المعرض، أن الجامعة تحتفي بتنوع الثقافات والتجارب الفريدة، موضحا أن وجود طلبة من دول مختلفة يغني المجتمع الأكاديمي، ويعزز روح التعاون والتفاهم بين الشعوب.
وأضاف، "إننا نؤمن بأن التعليم جسر يربط بين الثقافات، وأن كل واحد من الطلبة يحمل تجربة خاصة ومواهب فريدة"، مؤكدا دعم الجامعة لهم في رحلتهم الأكاديمية، ومتطلعا إلى رؤية إسهاماتهم في مجالاتهم المختلفة".
من جهته، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب إن الجامعة تعد موطنًا لأكثر من 80 جنسية، وتحتضن الطلبة الدوليين الذين ليسوا فقط طلاب علم، بل هم أيضًا سفراء لبلادهم ورسل للثقافة والتفاهم، مشيرا إلى أن المعرض يُعد دعوة للتعرف على العالم من منظور جديد، والتعبير عن الفخر بالثقافات المختلفة، والمشاركة في هذا النقاش الثقافي الغني.
وتخلل حفل الافتتاح فقرات فنية متنوعة سلطت الضوء على إرث عدد من الدول وحضارتها، مثل السعودية، والكويت، وفلسطين، وسوريا، ومصر، وإندونيسيا والعراق، وعمان، واليمن.
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