الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

وشارك هذا العام 180 جامعة فقط من بينهم 48 جامعة من مصر، و41 جامعة من العراق، و17 جامعة من اليمن، و17 جامعة من الأردن، و12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية فقط، إلى جانب جامعات من فلسطين، والجزائر، وتونس، والإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية لم يشاركوا في هذا التصنيف،
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