 
الخميس 2024-12-19 10:24 م
 

الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

الجامعة الاردنية
الجامعة الاردنية
الخميس، 19-12-2024 08:47 م
الوكيل الإخباري-   لم تشارك الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى في التصنيف العربي للجامعات الذي أعلن نتائجه اتحاد الجامعات العربية اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.اضافة اعلان


  وشارك هذا العام  180 جامعة  فقط من بينهم 48 جامعة من مصر، و41 جامعة من العراق، و17 جامعة من اليمن، و17 جامعة من الأردن، و12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية فقط، إلى جانب جامعات من فلسطين، والجزائر، وتونس، والإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية لم يشاركوا في هذا التصنيف،
 
gnews

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