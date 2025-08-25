الإثنين 2025-08-25 08:50 م
 

الجامعة الهاشمية تنظم مسابقة "إبيكود 2" بمشاركة 21 جامعة

الإثنين، 25-08-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري- نظمت الجامعة الهاشمية النسخة الثانية من مسابقة البرمجة "إبيكود 2" بمشاركة 88 فريقا طلابيا يمثلون 21 جامعة أردنية حكومية وخاصة، في إطار جهودها لتعزيز مهارات الطلبة في التفكير التحليلي وحل المشكلات البرمجية، وتطوير قدراتهم التقنية بما يتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وشهدت المسابقة وفق بيان للجامعة اليوم الاثنين، مرحلة تأهيلية تنافس فيها 190 فريقا من مختلف الجامعات الأردنية، ليصل إجمالي عدد الطلبة المشاركين إلى أكثر من 500 طالب وطالبة، ما يؤكد مكانة المسابقة كمنصة رائدة لاكتشاف المواهب البرمجية الشابة وتعزيز روح الابتكار بين الطلبة.

 
 
م

ا

ل

ا

