الجامعة الهاشمية تنظم مسابقة "إبيكود 2" بمشاركة 21 جامعة

الوكيل الإخباري- نظمت الجامعة الهاشمية النسخة الثانية من مسابقة البرمجة "إبيكود 2" بمشاركة 88 فريقا طلابيا يمثلون 21 جامعة أردنية حكومية وخاصة، في إطار جهودها لتعزيز مهارات الطلبة في التفكير التحليلي وحل المشكلات البرمجية، وتطوير قدراتهم التقنية بما يتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

