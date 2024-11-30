الجمارك: 2020 طلب تخليص على السيارات الكهربائية بعد خفض التعرفة الجمركية

02:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711772 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء اليوم واطلع على سير العمل الجمركي وعمليات التخليص على السيارات وتسهيل عملية التخليص للتخفيف على المراجعين مع ضمان سلامة الإجراءات، يرافقه مساعدي المدير العام وعدد من المدراء المعنيين في الدائرة. اضافة اعلان





وصرح القضاة أنه تم تسجيل طلب التخليص على ٢٠٢٠ سيارة لدى المنطقة الحرة حيث تم إنجاز التخليص على 1360 سيارة منها، منذ سريان قرار تخفيض التعرفة الجمركية على المركبات الكهربائية ولغاية مساء الخميس، من اصل 8065 مركبة مستهدفة.



وقال القضاة ان دائرة الجمارك طبقت خطة الطوارئ وتتعامل مع الازدياد في أعداد المراجعين الراغبين في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل، وتضع كافة إمكانيات الدائرة لخدمة المراجعين من المواطنين والتجار، بتعزيز الكوادر العاملة في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء ومركز جمرك عمان ورفدهم بالمعاينين والمفتشين بما يتناسب مع أعداد المراجعين.



وأوضح القضاة أن دائرة الجمارك تعمل وبشكل حثيث على تسهيل الإجراءات الجمركية لتمكين المواطنين من الاستفادة من القرار مؤكدًا التقيد بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاستفادة من القرار، مع نهاية دوام يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٤ .



وأهاب مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بالمواطنين إلى ضرورة المبادرة بالاستفادة من القرار والتخليص على مركباتهم وعدم الالتفات إلى الشائعات وتجنب الانتظار لآخر العام الحالي.