الجنرال فراس الدويري

والقارئ لسيرة الباشا فراس الدويري الذاتية يدرك انه لم يولد بمعلقة من ذهب .. وانما هو احد أبناء الأرض الذين حرثوها علماً وعملاً مبدعاً .. وممن عملوا بصمت وإخلاص كبيرين .. فكان له أينما حطت ركابه شواهدٌ تقر بإنجازاته .. وتجعله حياً بيننا رفقاء السلاح مهما طال غيابه عن مسؤوليات الصف الأول ..
كيف لا .. وهو من حدد مقدار عطاءه للوطن ببرنامج عمل يومي .. ومدى انتماءه بكل انجاز يحققه على بوصلة الجنود الاوفياء .. لم يتطلع لأكثر من تحقيق أمانة المنصب... ليبقى الأردن رغما عن المتربضين والمتصيدين والمتشدقين الوطن الاغلى والأزهى كما أراده الهاشميون...
ولأمثالك.. ستتجدد الانطلاقة .. مع اختلاف المواقع والمناصب .. ويتجدد معها الحب والولاء للوطن والقائد ..
