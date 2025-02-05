الجيش : تأجيل أقساط السلف من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار

ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
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