الجيش : تأجيل أقساط السلف من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار

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الوكيل الإخباري- بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار 2025. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.