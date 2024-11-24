الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 أخرين

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال ال 24 ساعة الماضية محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وبين المصدر انه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين والقاء القبض على 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.