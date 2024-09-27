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الجيش يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الاردنية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الجمعة، 27-09-2024 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس الخميس، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الاراضي الأردنية.اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
 
gnews

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