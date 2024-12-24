 
الثلاثاء 2024-12-24 10:34 ص
 

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

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جانب من المضبوطات
الثلاثاء، 24-12-2024 09:32 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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