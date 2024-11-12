الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات هو التأكيد على أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني. اضافة اعلان





وقال المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنه بالتوازي مع الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء، سيستمر المجلس في الانعقاد شهرياً بالمحافظات.



وأعلن الوزراء قرارات مجلس الوزراء المتخذة اليوم، وعلى رأسها إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.



ووافق مجلس الوزراء على إنشاء ثلاثة مراكز صحية في مناطق سال بإربد، وفي الهاشمية وحلاوة بعجلون.



واستكمالاً لمتطلبات تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، وتعليمات العمل الإضافي، وتعليمات الأداء الاستثنائي.



ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس أمانة عمان، ونظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033.



كما وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة مياه في منطقة غرب إربد التي ستخدم 17 قرية وقرابة 200 ألف نسمة.



وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024؛ استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أوصت بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية تُعنى بالمرأة يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.