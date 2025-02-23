الحكومة تقر النظام المعدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.

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ويهدف النظام إلى تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الاجراءات، ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.