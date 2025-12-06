السبت 2025-12-06 05:27 م

هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول

السبت، 06-12-2025 04:57 م
الوكيل الإخباري-  أشارت آخر صور الرادار لدى إدارة الأرصاد الجوية إلى هطولات مطرية غزيرة في محافظة الطفيلة، وغرب محافظة الكرك، إضافة إلى جنوب عمّان وأجزاء من محافظتي الزرقاء والمفرق.اضافة اعلان


ودعت "الأرصاد"، وفق منشور لها على موقعها الرسمي، اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
 
 


