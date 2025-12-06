القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

السبت 2025-12-06 05:28 م

القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

السبت، 06-12-2025 04:39 م
الوكيل الإخباري-   تقدم رئيس مجلس النواب مازن القاضي بالتهنئة لنشامى المنتخب الوطني، قائلاً: "باسم مجلس النواب الأردني، نتقدم بأسمى آيات التحية والولاء لجلالة الملك، حفظه الله ورعاه، ونحيّي منتخبنا الوطني، راجين من الله أن يواصل مسيرته المشرفة ويرفع اسم الأردن عالياً في مختلف المحافل".اضافة اعلان


وقال القاضي لدى ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب: في ختام أعمال اللجنة المالية، وفي المراحل الأخيرة من إنجاز مهامها، أتقدم بجزيل الشكر لرئيس اللجنة المحترم وأعضائها الكرام، ولجميع الكوادر العاملة والموظفين في مجلس النواب، تقديرًا لجهودهم المخلصة وعطائهم الدؤوب.

وأكد القاضي أن توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة يُسهمان بشكل مباشر في تخفيف أعباء الفقر، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي الإجمالي تُعد ضرورة من ضرورات العمل الاقتصادي، ويجب أن تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق المعدّة للقطاع العام.

وقال رئيس مجلس النواب إن التوجيهات الملكية السامية تركز باستمرار على ضرورة أن يتوصل فريق العمل الاقتصادي إلى توصيات وحلول تنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في المملكة، وأنا بدوري أحيّي هذا الفريق الاقتصادي على جهوده الكبيرة.
 
 


