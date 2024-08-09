الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور مهند المبيضين، الزميل الصحفي جمال السعايدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.



واستذكر المبيضين مناقب الفقيد وإسهاماته في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إذ عمل رئيسا لتحرير الأخبار في الإذاعة الأردنية.