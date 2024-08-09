الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة

واستذكر المبيضين مناقب الفقيد وإسهاماته في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إذ عمل رئيسا لتحرير الأخبار في الإذاعة الأردنية.
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