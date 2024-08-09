 
الجمعة 2024-08-09 07:57 م
 
 

الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة

الصحفي جمال السعايدة
الصحفي جمال السعايدة




 

الجمعة، 09-08-2024 07:52 م

الوكيل الإخباري-    نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور مهند المبيضين، الزميل الصحفي جمال السعايدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.


واستذكر المبيضين مناقب الفقيد وإسهاماته في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إذ عمل رئيسا لتحرير الأخبار في الإذاعة الأردنية.

gnews

أحدث الأخبار

الصحفي جمال السعايدة

أخبار محلية الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة

محمد الخشمان

أخبار محلية محمد الخشمان يكتب : الاقلام المسمومه والمسيئين للوطن والمواطنه الصالحه

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

ميناء العقبة

أخبار محلية تفاصيل سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية بميناء العقبة

شركة كهرباء إربد

أخبار محلية بيان صادر عن شركة كهرباء إربد

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل الحاج عبدالله عقله الهاشم في ذمة الله

طلاب وأساتذة ومسؤولون في جامعة كولومبيا تظاهروا على مدى شهور

عربي ودولي جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية





 


 



الأكثر مشاهدة