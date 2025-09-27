الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

03:20 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت في محافظة العقبة. اضافة اعلان





وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آليات وأسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لمدة خمس سنوات في المملكة.