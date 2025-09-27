الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آليات وأسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لمدة خمس سنوات في المملكة.
