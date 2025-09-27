السبت 2025-09-27 04:07 م
 

الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية

تعبيرية
تعبيرية
 
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت في محافظة العقبة.


وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آليات وأسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لمدة خمس سنوات في المملكة.
 
 
