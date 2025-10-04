محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025

02:39 م

بلغ عدد زوار محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، منذ بداية العام الحالي 2025، نحو 143,500 زائر من مختلف محافظات المملكة وخارجها.





وقال مدير المحمية، عدي القضاة، إن المحمية تشهد إقبالًا متزايدًا على مدار العام، لما تتميز به من تنوع حيوي وجمال طبيعي، بالإضافة إلى ما توفره من مرافق وخدمات سياحية متكاملة تُسهم في تعزيز السياحة البيئية المستدامة.



وأضاف أن المحمية تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية والبيئية، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وتنوع بيئي يجذب الزوار للاستمتاع بمساراتها الطبيعية وأنشطتها الترفيهية والتعليمية، مشيرًا إلى أن المحمية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم السياحة المستدامة في المجتمع المحلي.