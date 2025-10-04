محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025

وقال مدير المحمية، عدي القضاة، إن المحمية تشهد إقبالًا متزايدًا على مدار العام، لما تتميز به من تنوع حيوي وجمال طبيعي، بالإضافة إلى ما توفره من مرافق وخدمات سياحية متكاملة تُسهم في تعزيز السياحة البيئية المستدامة.
وأضاف أن المحمية تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية والبيئية، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وتنوع بيئي يجذب الزوار للاستمتاع بمساراتها الطبيعية وأنشطتها الترفيهية والتعليمية، مشيرًا إلى أن المحمية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم السياحة المستدامة في المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الخارجية: الأردن جاهز لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد رفع القيود الإسرائيلية
-
إنجاز أكثر من 4 ملايين معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية أيلول