 
الأربعاء 2024-11-27 05:48 م
 

الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 27-11-2024 04:53 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أهمية الإذاعات المجتمعية كمنابر تنموية فاعلة في المجتمعات المحلية، تسهم في معالجة تحدياتها وإبراز نجاحاتها، وخصوصاً في المحافظات.

حديث المومني جاء خلال لقائه عدداً من مسؤولي الإذاعات المجتمعية في وزارة الاتصال الحكومي الأربعاء، ضمن اللقاءات التواصلية الدورية التي تجريها الوزارة مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي في المملكة، وذلك لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل موضوعي ومؤسسي بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.

وأكد المومني أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوقوف على واقع الإعلام الوطني والنهوض به وتعزيز دوره، ووضع تصور مستقبلي مؤمل له في السنوات المقبلة، وتحديد أدوار واضحة لكل أطياف الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو ورقي أو رقمي، بما يحقق الهدف المنشود وهو نقل رسالة الدولة والدفاع عنها في مختلف التحديات التي تواجهها.

اضافة اعلان


ولفت إلى أن الإذاعات المجتمعية هي جزء هام من المشهد الإعلامي الوطني، وتقوم بأدوار مهمة في إيصال صوت المجتمعات المحلية وقصص نجاحها، ونشر التوعية والتثقيف، إضافة لدورها الوطني الهام في نقل التحديات المحلية والتنموية، وأيضاً قصص النجاح المختلفة والريادية التي تزخر بها مجتمعاتنا.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الفراية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

أخبار محلية وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

العيسوي يعزي الخريشا

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب

الدكتورة علياء بوران

أخبار محلية معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن

مدينة البترا

أخبار محلية منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني

حماس

فلسطين حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو



 




الأكثر مشاهدة