الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أهمية الإذاعات المجتمعية كمنابر تنموية فاعلة في المجتمعات المحلية، تسهم في معالجة تحدياتها وإبراز نجاحاتها، وخصوصاً في المحافظات.



حديث المومني جاء خلال لقائه عدداً من مسؤولي الإذاعات المجتمعية في وزارة الاتصال الحكومي الأربعاء، ضمن اللقاءات التواصلية الدورية التي تجريها الوزارة مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي في المملكة، وذلك لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل موضوعي ومؤسسي بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.



وأكد المومني أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوقوف على واقع الإعلام الوطني والنهوض به وتعزيز دوره، ووضع تصور مستقبلي مؤمل له في السنوات المقبلة، وتحديد أدوار واضحة لكل أطياف الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو ورقي أو رقمي، بما يحقق الهدف المنشود وهو نقل رسالة الدولة والدفاع عنها في مختلف التحديات التي تواجهها.

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