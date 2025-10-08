الأربعاء 2025-10-08 09:20 م
 

تحديد موعد إمكانية الوصول لوقف كامل لحرب القطاع

الوكيل الإخباري-   نقل مراسل "أكسيوس" عن مسؤولين من أطراف مختلفة مشاركين في مفاوضات شرم الشيخ حول غزة، أن المحادثات تشهد تقدماً ملموساً، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.اضافة اعلان


وقال مسؤول إسرائيلي كبير لمراسل "أكسيوس"، مساء الأربعاء، إن هناك "تقدماً" في المفاوضات، مضيفاً أن "الشعور العام هو التفاؤل الحذر".

من جانبه، أشار مصدر مطّلع غير إسرائيلي إلى أن الوسطاء القطريين يعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، موضحاً أن الهدف هو الإعلان عن الاتفاق خلال الأسبوع الحالي، والبدء في تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المحادثات تحقق "تقدماً جيداً"، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

أما وزير الخارجية التركي، فأكد أن المفاوضات تتقدم، مرجحاً إمكانية الإعلان عن وقف لإطلاق النار يوم الأربعاء، فيما أبدى مسؤولون إسرائيليون شكوكاً بشأن هذا الجدول الزمني.
 
 
