"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"

الأربعاء 2025-10-08 09:20 م
 

الأربعاء، 08-10-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-  عقدت كتلتا "تقدم" و"إرادة" النيابيتان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا، بحثتا خلاله سبل تعزيز العمل الكتلوي البرلماني في الدورة العادية الثانية، وذلك في ضوء اندماج حزبي "تقدم" و"إرادة" في حزب واحد تحت اسم "مبادرة".اضافة اعلان


وأكد  نواب الكتلتين أهمية العمل بروح الفريق الواحد ضمن كتلة موحدة، والانخراط في الحوارات والتشاورات بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الجهود، بما يسهم في رفع مستوى الأداء البرلماني وتعزيز فعالية العمل الكتلوي داخل مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، جرى تشكيل لجنة للحوار والتواصل مع الكتل النيابية الأخرى ومدّ جسور التعاون معها، وضمت اللجنة النواب: مصطفى الخصاونة، حسين العموش، عيسى نصار، سامر العبابسة، طارق بني هاني، خالد أبو حسان، أحمد الشديفات، ونسيم العبادي.

وأكد نواب لجنة الحوار أن اللجنة ستبقى منفتحة على جميع المقترحات والأفكار، وستعمل على بناء تفاهمات تخدم المرحلة المقبلة، دون الانخراط في أي ترتيبات تتعلق بالترشيحات الفردية، على أن تكون مرجعيتها الكتلة الموحدة.

كما تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة النظام الداخلي للكتلة بعد الدمج بين الحزبين، وتضم في عضويتها النائبين مصطفى الخصاونة ودينا البشير.
 
 
