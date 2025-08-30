الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها

الوكيل الإخباري- وزعت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، 700 طرد غذائي على الأسر النازحة في شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من معاناة العائلات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

اضافة اعلان