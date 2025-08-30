الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها

وأكدت الهيئة أنّ هذه المساعدات تأتي في إطار برنامج متواصل يهدف إلى تغطية احتياجات العائلات الأكثر تضرراً، وضمان وصول الدعم الغذائي إلى مختلف مناطق القطاع، مشددة على التزامها بمواصلة العمل لتأمين الإغاثة العاجلة والضرورية للسكان.
