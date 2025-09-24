الحنيطي يرعى افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لسلاح الصيانة الملكي

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لسلاح الصيانة الملكي، بعنوان: "التعليم التقني في الأردن نحو تكامل استراتيجي تعليمي وطني"، والذي تستضيفه كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية على مدار يومين.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.



وأكد مدير سلاح الصيانة الملكي، في كلمة، أن هذا المؤتمر يسهم في تعزيز جاهزية وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، لتكون مثالا للكفاءة والاحترافية، وركيزة في بناء القدرات العسكرية والمدنية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ما يتطلب تطوير التدريب المهني والتعليم التقني والتدريب المتخصص.



من جهته، بين آمر الكلية أن كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الفنية العسكرية تمثل نموذجا رياديا في التعليم التقني، الذي أصبح ضرورة استراتيجية تسهم في التنمية الوطنية، من خلال تطوير مناهجها بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية.



من جانبه، شدد رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، على أهمية تمكين الطلبة من مهارات المرونة والتكيف والابتكار والتواصل بعدة لغات، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة إقليميا ودوليا، الأمر الذي يحتم تطوير التعليم التقني بما يلبي هذه المتطلبات، مقدما الشكر لنشامى القوات المسلحة على جهودهم في حماية الوطن وصون مقدراته وأمنه.



من جهته، أوضح نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور خالد الزعبي، أن التعليم التطبيقي يعد ركيزة أساسية لإعداد جيل من الفنيين والمهندسين، مشيرا إلى أن جامعة البلقاء تشرف على التعليم التقني في كليات المجتمع المدنية والعسكرية في المملكة، وفق استراتيجية منسجمة مع الرؤى الملكية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بهدف تطوير منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته وتوفير فرص عمل للخريجين.



بدوره، أكد رئيس جامعة الحسين التقنية، الدكتور إسماعيل الحنطي، أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات العسكرية في مجالات البحث والتطوير، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والتطبيقية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وجال اللواء الركن الحنيطي، في مختبرات شعبة التعليم الأكاديمي والتقني والمعرض الفني، حيث اطلع على المشاريع والبرامج التعليمية، والمعدات الإلكترونية والآلات الدقيقة، إضافة إلى الأسلحة التي جرى تطويرها بما يتوافق مع متطلبات العمل الميداني.