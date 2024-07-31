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الحنيطي يفتتح القيادة الإدارية الرئيسية في مديرية التزويد اللوجستي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الأربعاء، 31-07-2024 06:04 م




 

 الوكيل الإخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، القيادة الإدارية الرئيسية للقوات المسلحة الأردنية في مديرية التزويد اللوجستي، وكان في استقباله مديرها.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه العاملون في منظومة القيادة الإدارية حول طبيعة عملها، والتي تسعى إلى توحيد الجهد اللوجستي وتحقيق سرعة الاستجابة وتأمين المتطلبات اللوجستية، لتعزيز القدرات الموجودة في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على نموها وتطورها، ويوفر الوقت والجهد على مراجعيها.


وتحتوي القيادة الإدارية على العديد من الأنظمة التكنولوجية الحيوية والتي تسهل عمل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

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