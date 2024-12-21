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الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ماغدبورغ بعد حادثة الدهس بألمانيا

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أرشيفية
السبت، 21-12-2024 02:53 م
الوكيل الإخباري- تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، بعد حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابع أوضاع الأردنيين في مدينة ماغدبورغ بعد حادثة الدهس، مؤكداً أن جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ بخير ولم يتعرضوا لأية إصابة.

ودعا السفير القضاة الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ الألمانية إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في برلين:
00491729069412
-أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
-أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
 
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