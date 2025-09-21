الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

03:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746860 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلّم الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية، خالد الأبيض، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان

