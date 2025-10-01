الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إثيوبيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمصابين.
