الأربعاء 2025-10-01 08:19 م
 

الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا

الأربعاء، 01-10-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، جراء انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي البلاد، الذي أسفر عن عشرات الضحايا ومئات المصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إثيوبيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمصابين.
 
 
