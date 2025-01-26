الخارجية : رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي إن ثوابتنا واضحة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير.

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وأضاف أن رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.

وبين أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة للصفدي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ ⁦⁩.



وأضاف أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة.