الخارجية : رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

وبين أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة للصفدي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ .
وأضاف أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة.
الصفدي أكد أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.
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