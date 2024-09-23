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الخصاونة للملك: وسمتنا شرفا

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 23-09-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري-قدم رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة الشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بعد أيام من تقديم استقالته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.

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الخصاونة في تغريدتين على "x" مرفقتين بصور لتكريم جلالة الملك له ولفريق حكومته قال: "وسمتنا شرفا جلالة سيدنا"، "الحمد لله جلت قدرته، والشكر والامتنان لجلالة سيدنا على شرف ومسؤولية الخدمة العامة وعلى شرف التكريم لي ولأعضاء الحكومة السابقة من لدن جلالة سيدنا ايده الله. عاش الاردن ملكا وشعبا وأرضا وسماءا".

 


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