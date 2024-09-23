الخصاونة للملك: وسمتنا شرفا

الخصاونة في تغريدتين على "x" مرفقتين بصور لتكريم جلالة الملك له ولفريق حكومته قال: "وسمتنا شرفا جلالة سيدنا"، "الحمد لله جلت قدرته، والشكر والامتنان لجلالة سيدنا على شرف ومسؤولية الخدمة العامة وعلى شرف التكريم لي ولأعضاء الحكومة السابقة من لدن جلالة سيدنا ايده الله. عاش الاردن ملكا وشعبا وأرضا وسماءا".
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