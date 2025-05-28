الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، عن وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة، دون تسجيل أي حوادث.



وأكد الخلايلة ، أن الوزارة ألزمت الحافلات بالراحة عند الوصول إلى المدينة حفاظا على سلامة السائقين والحجاج.

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وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة شاملة بشأن راحة الحجاج، وجرى منحهم ثلاث ليالٍ في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ما وفر لهم وقتا كافيا للراحة وتجديد النشاط قبل بدء مناسك الحج.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن كوادر الوزارة في مكة المكرمة استلمت الشقق والفنادق وهي جاهزة لاستقبال الحجاج، حيث تم توزيع الحافلات حسب أماكن الإقامة المحددة.



وبين أن الحجاج سيمرون بآبار علي بعد الانطلاق من المدينة إلى مكة للإحرام ومن ثم أداء مناسك العمرة، فيما تم اتخاذ الاحتياطات المتعلقة براحة الحجاج، من تأمين الإقامة والطعام والعلاج.



ودعا الخلايلة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومراعاة إرشادات المسؤولين عن السكن والمرافقة، مؤكدا وجود خطة لتفويج الحجاج خلال أداء المناسك تجنبا لحرارة الشمس والازدحام، حيث ستكون التنقلات في أوقات مدروسة بعناية.



ولفت الخلايلة إلى أن مواقع المخيمات في “منى” تطورت بشكل كبير، حيث أصبحت الخيام مكيفة وتوفر جميع الخدمات من أسرة ووجبات ومرافق صحية ملائمة، وفق تعاقدات دقيقة مع الشركات المختصة في المملكة العربية السعودية.