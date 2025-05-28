الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام

وأكد الخلايلة ، أن الوزارة ألزمت الحافلات بالراحة عند الوصول إلى المدينة حفاظا على سلامة السائقين والحجاج.
وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة شاملة بشأن راحة الحجاج، وجرى منحهم ثلاث ليالٍ في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ما وفر لهم وقتا كافيا للراحة وتجديد النشاط قبل بدء مناسك الحج.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن كوادر الوزارة في مكة المكرمة استلمت الشقق والفنادق وهي جاهزة لاستقبال الحجاج، حيث تم توزيع الحافلات حسب أماكن الإقامة المحددة.
وبين أن الحجاج سيمرون بآبار علي بعد الانطلاق من المدينة إلى مكة للإحرام ومن ثم أداء مناسك العمرة، فيما تم اتخاذ الاحتياطات المتعلقة براحة الحجاج، من تأمين الإقامة والطعام والعلاج.
ودعا الخلايلة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومراعاة إرشادات المسؤولين عن السكن والمرافقة، مؤكدا وجود خطة لتفويج الحجاج خلال أداء المناسك تجنبا لحرارة الشمس والازدحام، حيث ستكون التنقلات في أوقات مدروسة بعناية.
ولفت الخلايلة إلى أن مواقع المخيمات في “منى” تطورت بشكل كبير، حيث أصبحت الخيام مكيفة وتوفر جميع الخدمات من أسرة ووجبات ومرافق صحية ملائمة، وفق تعاقدات دقيقة مع الشركات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص الطعام، شدد وزير الأوقاف على وجود قوائم غذائية محددة مسبقا ومُتفق عليها تضمن للحجاج وجبات متوازنة ومناسبة لطبيعة الجهد المبذول خلال موسم الحج، إضافة إلى توفير مطاعم وبوفيهات مفتوحة لتخفيف الضغط وتقديم الخدمة بشكل مريح.
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