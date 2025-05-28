الأربعاء 2025-05-28 03:47 م
 

الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام

وزير الأوقاف محمد الخلايلة
وزير الاوقاف محمد الخلايلة
 
الأربعاء، 28-05-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، عن وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة، دون تسجيل أي حوادث.

وأكد الخلايلة ، أن الوزارة ألزمت الحافلات بالراحة عند الوصول إلى المدينة حفاظا على سلامة السائقين والحجاج.

اضافة اعلان


وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة شاملة بشأن راحة الحجاج، وجرى منحهم ثلاث ليالٍ في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ما وفر لهم وقتا كافيا للراحة وتجديد النشاط قبل بدء مناسك الحج.


وأشار وزير الأوقاف إلى أن كوادر الوزارة في مكة المكرمة استلمت الشقق والفنادق وهي جاهزة لاستقبال الحجاج، حيث تم توزيع الحافلات حسب أماكن الإقامة المحددة.


وبين أن الحجاج سيمرون بآبار علي بعد الانطلاق من المدينة إلى مكة للإحرام ومن ثم أداء مناسك العمرة، فيما تم اتخاذ الاحتياطات المتعلقة براحة الحجاج، من تأمين الإقامة والطعام والعلاج.


ودعا الخلايلة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومراعاة إرشادات المسؤولين عن السكن والمرافقة، مؤكدا وجود خطة لتفويج الحجاج خلال أداء المناسك تجنبا لحرارة الشمس والازدحام، حيث ستكون التنقلات في أوقات مدروسة بعناية.


ولفت الخلايلة إلى أن مواقع المخيمات في “منى” تطورت بشكل كبير، حيث أصبحت الخيام مكيفة وتوفر جميع الخدمات من أسرة ووجبات ومرافق صحية ملائمة، وفق تعاقدات دقيقة مع الشركات المختصة في المملكة العربية السعودية.


وفيما يخص الطعام، شدد وزير الأوقاف على وجود قوائم غذائية محددة مسبقا ومُتفق عليها تضمن للحجاج وجبات متوازنة ومناسبة لطبيعة الجهد المبذول خلال موسم الحج، إضافة إلى توفير مطاعم وبوفيهات مفتوحة لتخفيف الضغط وتقديم الخدمة بشكل مريح.

 
gnews

أحدث الأخبار

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

فلال

تكنولوجيا هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

تخم

فيديو منوع الكثيرون لا يعرفونها... ميزة مهمة في آيفون

لافللا

فيديو منوع ابتكار ممتاز لتجميع "المسامير والبراغي" في المنزل

6ع6ع

فيديو منوع وفاة إمام مسجد في إندونيسيا ساجدا وهو يصلي إماما بالناس

هعهعه

فيديو منوع رجل يقوم بأخطر قفزة في العالم

6غ6غ6غ

فيديو منوع بطريق كان يريد ابهار الجماهير ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام



 
 





الأكثر مشاهدة