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"الخيرية الهاشمية": سندعم طولكرم وجنين نظرا لقسوة ظروفهما

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الإثنين، 28-04-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الاثنين، إنّ الهيئة ستعمل على دعم محافظتي طولكرم وجنين الفلسطينيتين نظرا للظروف القاسية التي تمران بها.

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وتحدث الشبلي خلال استقباله محافظ طولكرم عبد الله كميل في عمّان، عن تدخلات الهيئة الخيرية الأردنية ومساندتها للشعب الفلسطيني، في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة تستوجب حالة من التكافل والإسناد والدعم.


وشدد على العلاقات الأخوية الأردنية - الفلسطينية، التي تجسد أسمى معاني الترابط والأخوة.

 
gnews

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