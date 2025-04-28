"الخيرية الهاشمية": سندعم طولكرم وجنين نظرا لقسوة ظروفهما

وتحدث الشبلي خلال استقباله محافظ طولكرم عبد الله كميل في عمّان، عن تدخلات الهيئة الخيرية الأردنية ومساندتها للشعب الفلسطيني، في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة تستوجب حالة من التكافل والإسناد والدعم.
وشدد على العلاقات الأخوية الأردنية - الفلسطينية، التي تجسد أسمى معاني الترابط والأخوة.
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