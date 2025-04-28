"الخيرية الهاشمية": سندعم طولكرم وجنين نظرا لقسوة ظروفهما

الوكيل الإخباري- أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الاثنين، إنّ الهيئة ستعمل على دعم محافظتي طولكرم وجنين الفلسطينيتين نظرا للظروف القاسية التي تمران بها.

اضافة اعلان



وتحدث الشبلي خلال استقباله محافظ طولكرم عبد الله كميل في عمّان، عن تدخلات الهيئة الخيرية الأردنية ومساندتها للشعب الفلسطيني، في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة تستوجب حالة من التكافل والإسناد والدعم.