الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

واستمع الدعجة إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها المديرية لشرائح واسعة من المجتمع الأردني خاصة أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين وأبناء البادية الأردنية.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على عمل المديرية وجاهزيتها للأشراف على موسم المكرمة الملكية السامية من خلال استقبال الطلبات وتدقيقها ومتابعة المبتعثين من خلالها في الجامعات الأردنية الرسمية وكليات المجتمع، والوقوف على استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد في مدارسها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وفي نهاية الزيارة أشاد المساعد للإدارة والقوى البشرية بالدور الريادي والهام الذي تضطلع به مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية والصورة التعليمية والتربوية المشرقة التي تتميز بها على المستوى الوطني.
يشار إلى أن المديرية تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لنحو ٥٢ مدرسة موزعة على كافة أنحاء المملكة، يدرس فيها قرابة ٢٢ ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية فضلاً عن متابعتها لطلاب المكرمة في الجامعات الحكومية.
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