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الدفاع المدني: التعامل مع 1425 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سيارة الاسعاف
سيارة الاسعاف
الجمعة، 13-09-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1425) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (9:04) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (134) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:35) دقيقة، و(64) حادث إطفاء و(74) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:31) دقيقة.

 
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