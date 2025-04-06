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الدفاع المدني يتعامل مع 1323 حالة إسعافية و46 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 06-04-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1323 حالة إسعافية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، فيما تعاملت كوادر الإنقاذ مع 108 حوادث بمعدل زمن استجابة بلغ 7:35 دقيقة، إلى جانب التعامل مع 46 حادث إطفاء بمعدل استجابة قدره 7:33 دقيقة.

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وأكدت مديرية الدفاع المدني على جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

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