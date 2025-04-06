الدفاع المدني يتعامل مع 1323 حالة إسعافية و46 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

وأكدت مديرية الدفاع المدني على جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
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