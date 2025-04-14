الدفاع المدني يتعامل مع 1506 حوادث خلال الساعات الماضية

وأظهرت إحصائيات المديرية أن معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ (7:35) دقيقة في حين بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7:34) دقيقة أما حوادث الإطفاء فسجلت استجابة بمتوسط (7:33) دقيقة.
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