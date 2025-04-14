الدفاع المدني يتعامل مع 1506 حوادث خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1506 حوادث توزعت بين 1359 حالة إسعافية، و105 حوادث إنقاذ، و42 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:34) دقيقة.

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