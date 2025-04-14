الإثنين 2025-04-14 03:03 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1506 حوادث خلال الساعات الماضية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 14-04-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1506 حوادث توزعت بين 1359 حالة إسعافية، و105 حوادث إنقاذ، و42 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:34) دقيقة.

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وأظهرت إحصائيات المديرية أن معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ (7:35) دقيقة في حين بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7:34) دقيقة أما حوادث الإطفاء فسجلت استجابة بمتوسط (7:33) دقيقة.

 
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