الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

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الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية غرب إبد اليوم من إنقاذ طفل سقط داخل منهل للصرف صحي (فارغ ) بمنطقة قم وقميم في محافظة اربد . اضافة اعلان





وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وفور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة على الفور، وبسرعة استجابةٍ مكنتها من إخراج الطفل وتقديم الإسعافات اللازمة له، ثم نقله إلى المستشفى وهو بحالة صحية متوسطة لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق بالحادثة