 
الجمعة 2024-11-15 06:58 م
 

الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 15-11-2024 06:33 م
الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية غرب إبد اليوم من إنقاذ طفل سقط داخل منهل للصرف صحي (فارغ ) بمنطقة قم وقميم في محافظة اربد .اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وفور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة على الفور، وبسرعة استجابةٍ مكنتها من إخراج الطفل وتقديم  الإسعافات اللازمة له، ثم نقله إلى المستشفى وهو بحالة صحية متوسطة لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق بالحادثة
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

حواجز في الضفة الغربية تعيق حركة الفلسطينيين

فلسطين خارجية فلسطين: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضمُّ معلن وتقويض لحل الدولتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس

عربي ودولي أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

صاروخ "قادر 2"

عربي ودولي حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية

البرلمان المصري

منوعات تحرك عاجل في البرلمان المصري بعد فيديو طبيبة النساء المثير للجدل

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق

عربي ودولي هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق



 


الأكثر مشاهدة