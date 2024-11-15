الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وفور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة على الفور، وبسرعة استجابةٍ مكنتها من إخراج الطفل وتقديم الإسعافات اللازمة له، ثم نقله إلى المستشفى وهو بحالة صحية متوسطة لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق بالحادثة
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