الأربعاء 2025-12-17 10:14 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة
ارشيفية
الأربعاء، 17-12-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة لغاية صباح اليوم، رغم الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم المناطق وبدرجات متفاوتة.

اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن مناطق اختصاص الشمال تشهد تساقطا للأمطار الغزيرة على طريق عمان – اربد عند محطة سيل جرش، فيما تشهد طرق المفرق – الزرقاء عند محطة سهل الدبة، وطريق حوشا، هطولات مطرية بين الحين والآخر، في حين تسود أجواء غائمة باقي مناطق الاختصاص دون ملاحظات تذكر.


وفي اختصاص الوسط، بينت أن جميع الطرق تشهد تساقطا للأمطار.


أما في اختصاص الجنوب، فأفادت الإدارة بتساقط الأمطار على الطريق الصحراوي في مناطق القطرانة والحسا ودبة حانوت، وطريق وادي عربة، وطريق الباطون عند محطة الجفر ومحطة طوبة، إضافة إلى محطات عنيزة والشيدية.


كما أشارت إلى تشكل الضباب بشكل متفاوت أحيانا في منطقة رأس النقب، حيث يصل مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات إلى نحو 100 متر، مؤكدة أن مدى الرؤية حاليا واضح.


ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات المرورية حفاظا على السلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين

أخبار محلية الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية السائدة

وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر د

عربي ودولي فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني

ثلوج الأردن

الطقس شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو

الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

أخبار محلية الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

أخبار محلية الأمانة تنذر عمال بالفصل - أسماء

تباطؤ مروري داخل نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة



 






الأكثر مشاهدة