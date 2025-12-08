الإثنين 2025-12-08 08:44 ص

وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي

وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر
وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر
الإثنين، 08-12-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها ستلتقي بنظيرها الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الاثنين، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وهذه الزيارة هي الأولى لكوبر إلى العاصمة الأميركية منذ توليها منصبها في أيلول، في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن رؤساء أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي اجتماعات الاثنين في أعقاب أيام من المحادثات الأسبوع الماضي بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في ميامي لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا التي تعدّ الأكثر دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.

وأكد بيان للخارجية البريطانية عن زيارة كوبر إلى واشنطن، أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستؤكدان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا".
 
 


