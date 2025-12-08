سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد

الإثنين 2025-12-08 08:44 ص

الإثنين، 08-12-2025 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   يحيي السوريون، الاثنين، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد، في حين تكافح الدولة التي تعاني من الانقسامات من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت لسنوات.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من كانون الأول. كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء البلاد.

وفر الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطرت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضد حكمه.

وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام وامتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطرت فيه هيئة تحرير الشام على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.
 
 


