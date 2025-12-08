سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد

ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من كانون الأول. كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء البلاد.
وفر الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطرت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضد حكمه.
وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام وامتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطرت فيه هيئة تحرير الشام على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي
-
زيلينسكي: محادثات السلام الأوكرانية مع الولايات المتحدة بناءة ولكنها ليست سهلة
-
رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"
-
فاجعة مروعة تهز القضاء المصري
-
تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176
-
روسيا تقول إنها أسقطت 77 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلا
-
ضربة لقوات الدعم السريع توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان في السودان
-
مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان