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الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش

العيسوي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش
العيسوي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش
الخميس، 05-09-2024 06:33 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الغزو بوفاة الدكتور فهمي سليم الغزو، وإلى آل قناش بوفاة العقيد المتقاعد باسل مشهور أحمد قناش.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة الغزو وآل قناش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
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